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Солист группы The Hatters Музыченко: «Мы на „ты“ с алкоголем, но этому есть объяснение»

По словам музыканта, горячительные напитки помогают ему «заземлиться» после концерта. Лидер петербургской группы The Hatters Юрий Музыченко неоднократно попадал в скандалы, находясь в нетрезвом состоянии.

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