Авария на мопеде с участием детей в Пензенской области

Два ребенка из Белинского района попали в ДТП на мопеде из-за пьяного водителя. По предварительным данным, 11 июля в 15:00 в поселке Сахзавод Бековского района Пензенской области 36-летний мужчина, управляющий мопедом модели «RX», катал двух детей.