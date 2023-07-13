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Авария на мопеде с участием детей в Пензенской области

Два ребенка из Белинского района попали в ДТП на мопеде из-за пьяного водителя. По предварительным данным, 11 июля в 15:00 в поселке Сахзавод Бековского района Пензенской области 36-летний мужчина, управляющий мопедом модели «RX», катал двух детей.

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