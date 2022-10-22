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100 лучших песен 1982 года - выпуск 2

100 лучших песен 1982 года - выпуск 2

Продолжаем через 40 лет разбираться  в лучших песнях 1982 года , выпуск 1 здесь ,       90  Axe - 'Rock 'N' Roll Party In The Streets'   Давайте посмотрим правде в глаза, рок-группы в наши дни вернулись бы на первое место, если бы они только могли вспомнить, как писать такие песни, как эта: тупой удар на воздушной гитаре с песней: “Давайте устроим сногсшибательную, затяжную рок-н-ролльную вечеринку на улицах!” Никто на самом деле не знает, кем, черт возьми, были Axe, но эти крутые парни в кожаных костюмах проводят свое превосходное видео, потягивая пиво brewskis, крутя свои чопперы, разбивая бутылки, зажигая с преступниками и монахинями, угрожая проломить головы любому, кто попытается остановить их махинации.

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