Международное решение отменить високосную секунду в будущем усложнит работу беспилотных автомобилей и аэротакси, где ошибка даже в доли секунды может привести к аварии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Сердце вырывалос...
- Сельские туалеты:...
- Кролик вместо кур...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым