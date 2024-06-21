Часть Севастополя останется без воды 21 июня

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в пятницу.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 13:00 улица Самшитовая; улица Запорожская; улица Янтарная; улица Кленовая; улица Радужная; улица Реликтовая.