Часть Севастополя останется без воды 21 июня

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды в пятницу.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 13:00 улица Самшитовая; улица Запорожская; улица Янтарная; улица Кленовая; улица Радужная; улица Реликтовая.
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