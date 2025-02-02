В Минтрансе США назвали систему управления авиасообщением антикварной

Некоторые системы в управлении воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны, заявил глава Министерства транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу CNN на фоне двух авиакатастроф последних дней.
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