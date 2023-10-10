Пришлось спрятать детей: Галкин* показал, что произошло с их семьей после начала боевых действий

Юморист Максим Галкин* не смог проигнорировать сотни комментариев общественности на тему того, что он, вероятно, сбежит из Израиля с наступлением опасности и записал видеообращение, в котором рассказал, как у его семьи обстоят дела после начала боевых действий.
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