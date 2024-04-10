Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Киев готовит план нового контрнаступления, в который в том числе входит разрушение Крымского моста, заявил в беседе с Bild президент Украины Владимир Зеленский.
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