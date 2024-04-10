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Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста

Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Киев готовит план нового контрнаступления, в который в том числе входит разрушение Крымского моста, заявил в беседе с Bild президент Украины Владимир Зеленский.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Эту зеленую крысу пора уничтожить, она болеет бешенством. Пока эта заразная, злобная, упоротая, но настойчивая в своих преступлениях тварь не взорвала АЭС или Крымский мост.
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9 час.

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