Российский футболист Круговой отказался от €2 млн в год в «Зените» ради ЦСКА

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой перед тем, как подписать контракт с московским ЦСКА отклонил щедрое предложение сине-бело-голубых, написал 18 января в Telegram-канале журналист Иван Карпов.
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