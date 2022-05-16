Renault переходит в госсобственность

Страна и люди

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Долю в АвтоВАЗе отдали подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы.