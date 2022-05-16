Страна и люди

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Renault переходит в госсобственность

Renault переходит в госсобственность

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Долю в АвтоВАЗе отдали подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы.

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