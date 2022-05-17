«Старый мир больше никогда не вернется»

Изменения, которые происходят в мире в настоящее время, необратимы. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе марафона Российского общества «Знание», трансляция ведется в соцсетях марафона.
Изменения, которые происходят в мире в настоящее время, необратимы. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе марафона Российского общества «Знание», трансляция ведется в соцсетях марафона.
Свежие комментарии