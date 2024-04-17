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В Петербурге скончалась женщина после ДТП с трамваем

В Петербурге скончалась женщина после ДТП с трамваем

Пострадавшая в ДТП с «умным» ретротрамваем на Наличной улице в Санкт-Петербурге умерла в больнице. Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту по Петербургу, власти города выразили глубокие соболезнования родным женщины.

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