В Петербурге скончалась женщина после ДТП с трамваем

Пострадавшая в ДТП с «умным» ретротрамваем на Наличной улице в Санкт-Петербурге умерла в больнице. Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту по Петербургу, власти города выразили глубокие соболезнования родным женщины.
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