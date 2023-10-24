Совокупный объем рублевых облигаций в обращении вырос в третьем квартале на 5%

Основным вызовом для российского облигационного рынка в 2023 году было повышение ключевой ставки до 13% с 7,5% в течение трех месяцев, следует из «Бюллетеня долгового рынка», представленного агентством АКРА.
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