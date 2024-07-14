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Песков: НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом для России

Песков: НАТО демонстрирует решимость оставаться врагом для России

НАТО не собирается учитывать озабоченность России по членству Украины в этом военном блоке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что в целом итоги прошедшего саммита североатлантического альянса в Вашингтоне являются угрожающими для РФ.

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