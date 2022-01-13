Треть россиян назвали катание на горных лыжах лучшим зимним отдыхом

Поездки в гости к родственникам и друзьям предпочитают 34% респондентов. Отдых в домашней обстановке выбрали 28% россиян, 27% участников исследования обожают в зимнее время года ходить на экскурсии и путешествовать к историческим и памятным местам.
Поездки в гости к родственникам и друзьям предпочитают 34% респондентов. Отдых в домашней обстановке выбрали 28% россиян, 27% участников исследования обожают в зимнее время года ходить на экскурсии и путешествовать к историческим и памятным местам.
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