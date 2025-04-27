SEO станет пережитком прошлого: сайты начали оптимизироваться под ИИ, а не под поиск Google

Крупные компании и рекламные агентства начали активно адаптироваться к новой реальности, в которой пользователи всё чаще ищут информацию не через Google, а с помощью чат-ботов, таких как ChatGPT, Claude и Gemini.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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