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Стало известно, почему Мбаппе не перешёл в «Реал»

Стало известно, почему Мбаппе не перешёл в «Реал»

Стала известна причина отказа нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе мадридскому «Реалу». По информации испанского инсайдера Сиро Лопеза, футболист опасается, что «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов из-за участия в создании Суперлиги.

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