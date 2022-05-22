Стало известно, почему Мбаппе не перешёл в «Реал»

Стала известна причина отказа нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе мадридскому «Реалу». По информации испанского инсайдера Сиро Лопеза, футболист опасается, что «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов из-за участия в создании Суперлиги.