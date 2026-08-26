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Новости Липецка

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В Липецке 30 августа пройдёт фестиваль «Подвижные игры народов России»

В Липецке 30 августа пройдёт фестиваль «Подвижные игры народов России»

Организаторы фестиваля хотят вернуть в обиход забытые народные забавы, такие как лапта, горелки, жмурки, «ручеёк» и городки, чтобы дети могли узнать о культуре разных регионов и развить ловкость и смекалку.

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