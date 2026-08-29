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Сможет ли «Спартак» разгромить «Оренбург» после уверенной победы над «Зенитом»? Мнение экспертов

Сможет ли «Спартак» разгромить «Оренбург» после уверенной победы над «Зенитом»? Мнение экспертов

Второй матч кряду «Спартак» проведет на своем поле: в пятом туре РПЛ уверенно обыграли «Зенит», существенно подняв себе настроение и став главным преследователем Краснодара».

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