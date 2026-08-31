Жителям города рассказали о реализации проекта «СтоЛИЧНЫЕ истории»

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Некоммерческим фондом «Международные интеграционные технологии» продолжает реализацию проекта «СтоЛИЧНЫЕ истории», направленного на сплочение граждан нашей страны разных национальностей вокруг важнейших событий, связанных с проведением специальной военной операции (СВО), формирование у подрастающего поколения и молодежи нравственных ценностей и патриотизма, осознанной необходимости поддержки наших граждан, выполняющих воинский долг, мирного населения, которое продолжает жить в условиях войны на приграничных территориях.
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