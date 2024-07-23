В успехе Трампа на президентских выборах усомнились

Шансы на победу у потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии, действующего вице-президента Камалы Харрис, пока что не провальные и зависят от того, с кем она будет выступать в тандеме, считает политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.