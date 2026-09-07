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Царьград

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Эксперт Пэйн Ройс: Конгресс США потерял контроль над войной

Эксперт Пэйн Ройс: Конгресс США потерял контроль над войной

Дилан Пэйн Ройс из Высшей школы экономики заявил, что устранение конституционных ограничений позволяет президенту Трампу осуществлять военные действия без контроля Конгресса.

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