Госдума спровоцировала «вой собак Баскервилей на болотах»

Политнавигатор Вознаграждения иноагентам от использования результатов их интеллектуальной деятельности будут зачислять на специальный рублевый счет, снять деньги с которого удастся лишь после того, как иноагентский статус будет снят.
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