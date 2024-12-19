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Госдума спровоцировала «вой собак Баскервилей на болотах»

Госдума спровоцировала «вой собак Баскервилей на болотах»

Политнавигатор Вознаграждения иноагентам от использования результатов их интеллектуальной деятельности будут зачислять на специальный рублевый счет, снять деньги с которого удастся лишь после того, как иноагентский статус будет снят.

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Комментарии
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Андрей
два раза в год счёт обнулять в пользу казны.Вот это было бы правильно.
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20 час.

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