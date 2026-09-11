Мерц рискует стать фигурантом уголовного дела из-за слов о ремиграции

Непопулярный немецкий канцлер пустился во все тяжкие. "Дамы и господа, ремиграция - это не что иное, как синоним этнической чистки по цвету кожи и происхождению", - из-за этих слов Мерц теперь рискует стать фигурантом уголовного дела.
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