В Бельгии задержали подозреваемых по делу о коррупции при закупках для НАТО

Правоохранительные органы Бельгии задержали двоих подозреваемых по делу о коррупции, отмывании денег и создании преступного сообщества при заключении контрактов, касающихся закупок боеприпасов и беспилотников для НАТО, сообщила федеральная прокуратура страны.
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