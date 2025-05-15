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В Бельгии задержали подозреваемых по делу о коррупции при закупках для НАТО

В Бельгии задержали подозреваемых по делу о коррупции при закупках для НАТО

Правоохранительные органы Бельгии задержали двоих подозреваемых по делу о коррупции, отмывании денег и создании преступного сообщества при заключении контрактов, касающихся закупок боеприпасов и беспилотников для НАТО, сообщила федеральная прокуратура страны.

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