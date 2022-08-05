Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Геймерское празднование гола Диогу Жоты появится в FIFA 23

Геймерское празднование гола Диогу Жоты появится в FIFA 23

EA добавит в FIFA 23 празднование Диогу Жоты с имитированием игры на геймпаде Знаешь CS лучше стримеров и про-игроков? Проверь себя в видеотесте Об этом стало известно из нового геймплейного трейлера FIFA 23, в котором разработчики показали игровые особенности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх