Геймерское празднование гола Диогу Жоты появится в FIFA 23

EA добавит в FIFA 23 празднование Диогу Жоты с имитированием игры на геймпаде Знаешь CS лучше стримеров и про-игроков? Проверь себя в видеотесте Об этом стало известно из нового геймплейного трейлера FIFA 23, в котором разработчики показали игровые особенности.