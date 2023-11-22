«Царьград»: Старый дедовский способ предотвращает тяжелый ковид

Ученые из Университета Тринити провели эксперимент в 2020–2022 годах, который показал, что промывание носа и полоскание горла соленой водой может помочь в профилактике тяжелой формы коронавируса, сообщает tsargrad.
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