Компания BMW показала дизайн седана и универсала M5 нового поколения

Одной из главных и, пожалуй, самых ожидаемых премьер 2024 года будет новое поколение «заряженной» модели BMW M5, причём вместе с привычным седаном к дебюту готовится и третий в истории марки BMW M5 Touring.
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