Есть ли позитивный образ совместного будущего России, Украины и Белоруссии?

Под конец уходящего непростого 2024 года хотелось бы в очередной раз попытаться сформировать некий позитивный образ совместного будущего России и Украины, без которого невозможно реальное урегулирование начавшегося в 2014 году конфликта.
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