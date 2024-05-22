Вытащили с того света. В Бурятии спасли парня с многочисленными ножевыми ранениями

Очередной трагический случай произошел в селе Утата в Бурятии. Молодой человек 2000 года рождения получил колото-резаные обширные раны предплечья, спины, грудной клетки, живота и множественные обширные гематомы.
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