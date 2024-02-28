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Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

"После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым", - заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда&quot;  ....  Скорее  вас Линкявичюс с вашей подлой Литвой  в один миг  нейтрадизуют. Дождётесь акта возмездия.
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8 час.
Светлана Позднякова
Моя любимая Родина!!Моя любимая Россия!!Для всех шакалов всего Мира -лакомый кусочек!!!Испокон Веков!!Настоящие патриоты России!!Поднимайтесь все на защиту нашей Родины!Каждый на своём месте!!Давайте сделаем нашу Россию самой лучшей Страной во всем Мире!!🇷🇺❤️❤️‍🔥
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7 час.
Люся Люся
сперва Польша ,затем  тявкающие &quot;тигры&quot;
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3 час.

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