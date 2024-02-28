"После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым", - заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.
Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?
Комментарии
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Лидия Курзаева
"Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда" .... Скорее вас Линкявичюс с вашей подлой Литвой в один миг нейтрадизуют. Дождётесь акта возмездия.
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8 час.
Светлана Позднякова
Моя любимая Родина!!Моя любимая Россия!!Для всех шакалов всего Мира -лакомый кусочек!!!Испокон Веков!!Настоящие патриоты России!!Поднимайтесь все на защиту нашей Родины!Каждый на своём месте!!Давайте сделаем нашу Россию самой лучшей Страной во всем Мире!!🇷🇺❤️❤️🔥
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7 час.
Люся Люся
сперва Польша ,затем тявкающие "тигры"
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3 час.
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