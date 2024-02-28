Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

"Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда" .... Скорее вас Линкявичюс с вашей подлой Литвой в один миг нейтрадизуют. Дождётесь акта возмездия.

Светлана Позднякова

Моя любимая Родина!!Моя любимая Россия!!Для всех шакалов всего Мира -лакомый кусочек!!!Испокон Веков!!Настоящие патриоты России!!Поднимайтесь все на защиту нашей Родины!Каждый на своём месте!!Давайте сделаем нашу Россию самой лучшей Страной во всем Мире!!🇷🇺❤️❤️‍🔥