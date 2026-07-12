Нашла замену кабачковым оладьям: сочный пирог с хрустящей корочкой за 15 минут

Летние кабачки хороши не только в жареном виде или в привычных овощных блюдах. Из молодого кабачка можно быстро приготовить сочный пирог с сырной корочкой, который не требует духовки и долгого замешивания теста.
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