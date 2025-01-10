Медвежий угол
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Медвежий угол

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Происшествие в Лос-Анджелесе, которое войдет в историю

Происшествие в Лос-Анджелесе, которое войдет в историю

Горящий Лос-Анджелес. Вид из космоса Горящие пригороды Лос-Анжелеса. Вид из космоса.Но все равно, горят как-то свободнее, демократичнее, не то, что в тоталитарной России.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
ахаха, 43% респондентов сказали Всё ещё впереди Неужели господь бог обратил внимание на проклятие убитых индейцев?? Ждём сообщений с восточного побережья, что там метеорит, вулкан, цунами?? Ещё бы вонючие острова смыло в океан со  всем содержимым.
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8 час.
MB
Marina Bubon
Хайли лайкли… Петров и Боширов 😆 и самое страшное- не жалко. Они же себя позиционируют как сверх всего и всех… добро пожаловать в ад, супер- супер!
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8 час.
Aleksandr Sobolev
Каких убитых индейцев? До прихода в Северную Америку (Канада, США, Мексика) там проживало 4-7 миллионов индейцев! (все же жили в Центральной и Южных Америках, а Северная была &quot;пустыней&quot; ) А сегодня в Канаде -  2 миллионов индейцев, в США более 5 милли онов и из 132 миллионного населения Мексики 60% это индейцы! 😁 То есть коренного населения Северной Америки стало больше с приходом европейцев!! В отличии от коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока после колонизации русскими (насильственной) этих территорий!
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7 час.

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