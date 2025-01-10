Происшествие в Лос-Анджелесе, которое войдет в историю

ахаха, 43% респондентов сказали Всё ещё впереди Неужели господь бог обратил внимание на проклятие убитых индейцев?? Ждём сообщений с восточного побережья, что там метеорит, вулкан, цунами?? Ещё бы вонючие острова смыло в океан со всем содержимым.

Хайли лайкли… Петров и Боширов 😆 и самое страшное- не жалко. Они же себя позиционируют как сверх всего и всех… добро пожаловать в ад, супер- супер!

Aleksandr Sobolev

Каких убитых индейцев? До прихода в Северную Америку (Канада, США, Мексика) там проживало 4-7 миллионов индейцев! (все же жили в Центральной и Южных Америках, а Северная была "пустыней" ) А сегодня в Канаде - 2 миллионов индейцев, в США более 5 милли онов и из 132 миллионного населения Мексики 60% это индейцы! 😁 То есть коренного населения Северной Америки стало больше с приходом европейцев!! В отличии от коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока после колонизации русскими (насильственной) этих территорий!