Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 392 подписчика

Морская удавка

Морская удавка

Спецоперация неумолимо движется к завершению. Новость последних дней — мы начали системно бить дронами по судам, снабжающим украинских боевиков.

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Комментарии
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Alex Nемо
Иран показал как нужно действовать в интересах страны, а американцы как нужно воевать. Война в белых перчатках это для мазохистов!
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4 н.
СК
Сергей Кашапов
В Иране давно бы всех голубей перевешали.👮‍♂️😡
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4 н.
Вера смелых
О, ещё один &quot;Серега&quot; проявился!  Да вас, видно, не сеют, не пашут, а прямо из абортария в пробирки закладывают?...Так ты, Адольф, ой, пардон - Альберт, руку козырьком ко лбу приклей, и смотри - может, что еще увидишь, кроме &quot; робких разовых попыток&quot;. Удары по портам Бандерины идут практически с самого начала СВО, и только такой, как ты, этого не видел и не слышал. Да, есть и  такие ....., и этакие долбанутые, которые упрекают ГШ, что еще не разбили порты в хлам. Даже не потрудившись взять карту, и прикинуть, сколько месяцев, с каким  диким расходом боекомплекта надо бомбить  эти выстроенные за 80 лет капитальные сооружения. Долбоёбы даже не понимают, насколько дураками выглядят. Но кто им доктор? - Мозги-то не пересадить.                                    Короче, плохо работают пропагандоны от ЦИПСО , особенно тогда, когда наши начали реально уделывать бандеровских нацистов. Так что зря высрался - воняет только в твоих шароварах. ))))                          А когда и что надо было делать - это не укропидарасы решают.  Кстати, ты на зарплате, или на сдельной? ))))
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4 н.