Морская удавка

Вера смелых

О, ещё один "Серега" проявился! Да вас, видно, не сеют, не пашут, а прямо из абортария в пробирки закладывают?...Так ты, Адольф, ой, пардон - Альберт, руку козырьком ко лбу приклей, и смотри - может, что еще увидишь, кроме " робких разовых попыток". Удары по портам Бандерины идут практически с самого начала СВО, и только такой, как ты, этого не видел и не слышал. Да, есть и такие ....., и этакие долбанутые, которые упрекают ГШ, что еще не разбили порты в хлам. Даже не потрудившись взять карту, и прикинуть, сколько месяцев, с каким диким расходом боекомплекта надо бомбить эти выстроенные за 80 лет капитальные сооружения. Долбоёбы даже не понимают, насколько дураками выглядят. Но кто им доктор? - Мозги-то не пересадить. Короче, плохо работают пропагандоны от ЦИПСО , особенно тогда, когда наши начали реально уделывать бандеровских нацистов. Так что зря высрался - воняет только в твоих шароварах. )))) А когда и что надо было делать - это не укропидарасы решают. Кстати, ты на зарплате, или на сдельной? ))))