В Японии сексуально неудовлетворенный дельфин несколько лет нападает на людей

Дельфин в Японском море / © BBC По словам директора океанариум Этидзэн в Фукуи Реити Мацубары, который проанализировал фото и видео нападений дельфинов на людей, на большинстве записей запечатлено одно и то же животное.
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