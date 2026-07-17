AI-агенты в бизнесе: каких «цифровых сотрудников» компании внедряют уже сегодня

Искусственный интеллект уже перестал быть инструментом для решения отдельных задач. Сегодня компании переходят к следующему этапу цифровой трансформации — внедрению AI-агентов, способных самостоятельно выполнять целые бизнес-процессы, взаимодействовать с корпоративными системами и выполнять функции цифровых сотрудников.