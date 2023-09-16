Темы дня

125 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Дегтярев
    и Узбекистане то же сохранился литературный Русский язык без акцента даже при разговре.......... а сейчас не только л..."ПИШИТЕ, КАК Я СК...
  • Громыко
    Страшная и горька...
  • Роман Романов
    Он, что "Вагнер"возглавил?Генерал Суровикин...

Генерал Суровикин объявился в Африке

Генерал Суровикин объявился в Африке

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин объявился в Африке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Olga Basanova
Очень очень нужен,во главе МО.Пусть он не лично предан,но он военный военный и знает свое дело хорошо.Только один перелом в войне сегодняшней,чо стоит.Сталин тоже не любил Жукова,но ради Победы,в бараний рог себя скручивал во время войны.А шептунов много и лизоблюдов.Путин итак все понимает но видимо время не пришло.
Ответить
1 час.
OB
Olga Basanova
👍
Ответить
1 час.
Роман Романов
Он, что &quot;Вагнер&quot;возглавил?
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх