Генерал Суровикин объявился в Африке

Olga Basanova

Очень очень нужен,во главе МО.Пусть он не лично предан,но он военный военный и знает свое дело хорошо.Только один перелом в войне сегодняшней,чо стоит.Сталин тоже не любил Жукова,но ради Победы,в бараний рог себя скручивал во время войны.А шептунов много и лизоблюдов.Путин итак все понимает но видимо время не пришло.