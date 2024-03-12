Глава «Локо» о продлении контракта с Галактионовым: «Жестких условий нет. Вопрос можем решить в техническом режиме» 

Соглашение тренера с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. «Михаил Михайлович – главный тренер «Локомотива», наши отношения рабочие, они достаточно нормальные, поэтому жестких условий, как с игроками, в нашем контракте с ним нет.