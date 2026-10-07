Таджикам и узбекам – зеленый свет. А христианам – бюрократический ад? Многодетные семьи чиновники выдавливают из России

Заявления о "зеленом коридоре" для носителей традиционных ценностей из Европы и США выглядят странно на фоне реальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- И Ленин такой мол...
- Наглый налет на с...
- 7 ноября: что зна...
""Таджикам и узбекам – зеленый свет. А христианам – бюрократический ад? Многодетные семьи чиновники"" :======================================== В России, не смотря на огромные её площади, для НОРМАЛЬНОГО проживания и земледелия.... пригодно только, НЕ более 17%... И все ЭТИ мигранты, приезжают в РОССИЮ... НЕ обустраивать жизнь в России... и НЕ созидать!... а просто (прости меня господи).. что то ОТСОСАТЬ... из Российского бюджета,... А то и просто... ИЗГОИ у себя... выдавливаются "к Русским".