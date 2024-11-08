08.11.24==Путин назвал заявления Трампа об Украине заслуживающими внимания. Чего ждут Москва и Киев от нового президента США?

Путин: заявления Трампа об украинском конфликте заслуживают внимания Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что слова победившего на президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа касательно украинского кризиса заслуживают внимания.