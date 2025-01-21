Астрономы утверждают, что близкая встреча с таинственным и массивным межзвездным объектом в начале истории нашей Солнечной системы может объяснить нынешние орбиты нескольких крупнейших планет-соседей Земли

Астрономы говорят, что близкое столкновение с загадочным гигантским межзвездным объектом в начале истории Солнечной системы могло бы объяснить нынешние орбиты нескольких крупнейших соседних с Землей планет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии