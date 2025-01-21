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Астрономы утверждают, что близкая встреча с таинственным и массивным межзвездным объектом в начале истории нашей Солнечной системы может объяснить нынешние орбиты нескольких крупнейших планет-соседей Земли

﻿﻿Астрономы говорят, что близкое столкновение с загадочным гигантским межзвездным объектом в начале истории Солнечной системы могло бы объяснить нынешние орбиты нескольких крупнейших соседних с Землей планет.

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