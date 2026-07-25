Восемь пострадавших после атаки на склад Wildberries выписаны из больницы

Фото: Министерство здравоохранения Тамбовской области Читайте также: Wildberries выплатит компенсации семьям погибших после атаки на склад в Котовске СК возбудил уголовные дела о терактах после атак на склады Wildberries Семь человек погибли при атаке беспилотников на склад Wildberries в Котовске В стационарах Тамбовской области остаются четыре человека, ещё десять проходят лечение в федеральных клиниках Москвы.