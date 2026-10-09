В Старожиловском округе ввели карантин по бешенству

Согласно документу, карантин будет действовать в течение 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного или уничтожении последнего трупа больного животного.
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Вирус бешенства очень опасен не только для животных, но и для человека. В современном мире, на ряду с эпидемиями каких-то новых заболеваний, снова возвращаются те, которые, казалось бы, были уже побеждены. Получится ли когда-нибудь победить болезни навсегда? Людям не под силу справиться с этим. Но наш Создатель в Своем Слове заверяет нас, что наступит время, когда все болезни и даже смерть отступит и люди будут жить счастливо на земле. «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
Откровение, 21 глава — Библия — Синодальный перевод.