В России предложили снизить стоимость поездки на такси

В Совфеде отметили, что у агрегаторов аккумулируется львиная доля заработка В Совфеде рассматривают возможность ограничения прибыли агрегаторов такси, что в итоге позволит снизить стоимость поездки для клиента, пишет "Парламентская газета".
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