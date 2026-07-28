Солдат Суворова: школа выучки и послушания Пехота конца XVIII века проходила за сутки 25–30 километро.
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Солдат Суворова: школа выучки и послушания Пехота конца XVIII века проходила за сутки 25–30 километро.
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