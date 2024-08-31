🇮🇱🇵🇸 В Сети появились спутниковые снимки юга сектора Газа, которые очень наглядно демонстрируют последствия инженерной работы израильских войск в «Филадельфийском коридоре».
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🇮🇱🇵🇸 В Сети появились спутниковые снимки юга сектора Газа, которые очень наглядно демонстрируют последствия инженерной работы израильских войск в «Филадельфийском коридоре».
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