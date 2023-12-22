В пабликах Ямала жители округа обмениваются фотографиями цен на яйца

Жители Ямала делятся в соцсетях фотографиями с ценами на яйца. Один из них рассказал, что в сетевом магазине ячейку из 30 штук выставили на продажу за 549,99 рубля, и опубликовал снимок в паблике «Независимый Ноябрьск».