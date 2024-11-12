Экс-руководитель администрации обвиняется в растрате 880 тысяч рублей в Башкирии

В Татышлинском районе Республика Башкортостан возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя администрации Верхнетатышлинского сельсовета, обвиняемого в растрате бюджетных средств на сумму более 880 тысяч рублей.
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