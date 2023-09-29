Посол РФ в Канаде рассказал о последствиях скандала с чествованием нациста

Тема нацизма в Канаде долгое время была табуированной и никогда не поднималась, однако сейчас в связи со скандальным сюжетом о чествовании нациста Ярослава Хунку (Гунько) в парламенте страны всплыла наружу.
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