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Де Дзерби о трансферах «Тоттенхэма»: «Мы выполнили 60% нашего проекта. Теперь есть еще одна «бомба» – нам нужно больше забивать»

Главный тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби заявил, что его команда нацелена на приобретение еще одного атакующего игрока, помимо планов заполучить Савиньо из « Манчестер Сити ».

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